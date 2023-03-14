Важное 14 марта 2023, 17:55 «Крепкое боевое братство». Андрей Воробьев навестил участников СВО в госпитале в Подольске Губернатор Воробьев навестил раненых бойцов СВО в госпитале в Подольске

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил врачей военного госпиталя в Подольске за качественную реабилитацию участников СВО. Сейчас на лечении — 12 бойцов из разных уголков региона. Губернатор навестил мужчин, чтобы поддержать и узнать, в чем они нуждаются.

Военный клинический госпиталь в Подольске появился в начале Великой Отечественной войны.

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«В нашем легендарном 1586-м окружном военном госпитале всегда работали профессионалы, люди большого ума и доброго сердца — врачи, медсестры, санитарки, которые спасали больных и раненых. Хочу слова благодарности сказать всем медикам, кто здесь и на передовой выполняет большой профессиональный и человеческий долг», — отметил Андрей Воробьев.

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По словам губернатора, сейчас лечение в этом госпитале проходят 12 бойцов СВО. Это военнослужащие из разных уголков региона.

Конечно, мы не могли не проведать наших героев, которые проходят лечение и реабилитацию. Всегда поражают и вызывают уважение ваша сила, крепкое боевое братство, ваша готовность идти до победного конца. Андрей Воробьев

В госпитале развернуто около тысячи койко-мест. Врачи помогают реабилитироваться бойцам даже с самыми тяжелыми ранениями.

«Хочется пожелать скорейшего выздоровления и узнать, какая помощь от нас требуется. Мы понимаем, что должны поддержать ваши семьи», — добавил Андрей Воробьев.

Уникальность госпиталя

Специалисты военного клинического госпиталя — гордость Подольска. Здесь работают 10 заслуженных врачей России, четверо заслуженных работников здравоохранения России, 14 кандидатов медицинских наук.

«Это один из старейших военных госпиталей, где консолидирован опыт с советских военных конфликтов и с военных конфликтов современности. И самое главное, что он практический», — отметил военный врач Александр Свинухов.

Это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение Минобороны России, крупнейшее в Западном военном округе.

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