Подмосковье 13 января 2023, 14:43 Свыше 17 тысяч человек посетили музей «Новый Иерусалим» в Истре в праздничные дни

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Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» стал самым популярным у жителей и гостей Подмосковья во время новогодних каникул. Его посетили более 17,5 тысячи человек.

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Активнее всего гости посещали выставку «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России». За первую неделю года на ней побывали свыше 11,6 тысячи человек. В центре экспозиции — работа Питера Пауля Рубенса из частной коллекции, которая выставляется в России впервые.

Среди экспонатов также картины художников Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Франса Снейдерса, Яна Брейгеля Бархатного, Давида Тенирса Младшего и других. Выставка продлится до 14 мая.

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