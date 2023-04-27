27 апреля 2023, 18:37
Победители прошлых сезонов проекта «Театральный поединок» проведут матч импровизаций в Дмитрове
Творческий коллектив театра «Мюзикл» и студия «Колесо» проведут матч «Встреча чемпионов» в рамках четвертого сезона регионального проекта «Театральный поединок», сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Игра состоится на сцене Дома культуры «Содружество» в Дмитрове.
Команда «Мюзикл» из Химок стала победителем конкурса в 2021 году, а представители театра-студии «Колесо» из Дмитровского городского округа являются действующими чемпионами проекта.
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Участникам предстоит показать мастерство в импровизации. В качестве зрителей приглашены конкурсанты прошлых сезонов, которые будут не только наблюдать за ходом матча, но также и предлагать различные сюжеты для номеров. Некоторые из членов коллективов уже готовятся к поступлению в театральные вузы столицы. Для будущих абитуриентов эта игра послужит тренировкой перед вступительными экзаменами.
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