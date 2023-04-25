Важное 25 апреля 2023, 17:28 Дроны и нейросети. Андрею Воробьеву показали уникальные проекты учеников «Изобретариума» в Реутове Ученики «Изобретариума» в Реутове показали Андрею Воробьеву свои проекты

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Ученики «Изобретариума» в Реутове уже несколько лет делают первые уверенные шаги на пути к большой науке. Свыше 1,7 тысячи детей занимаются программированием, робототехникой, 3D-моделированием и многими другими направлениями. Свои лучшие разработки они показали губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Ученики занимаются не только, например, робототехникой и изучением лазерных технологий, но и моделированием беспилотников, проектированием малых спутников Земли.

Сегодня «Изобретариум» — крупнейший и самый технологичный в Московской области центр дополнительного образования. Его открыли в 2018 году.

Ребята создают свои изобретения и делают первые шаги к большой науке. Многие станут студентами ведущих вузов страны, кто-то — ученым или разработчиком, преподавателем, новатором. Андрей Воробьев

По словам губернатора, важно понимать, какие у ребят идеи, цели и помогать им на пути, быть наставниками.

«Для нас важно, чтобы у наших мальчишек и девчонок, помимо „базы“, которую дает школа, были дополнительные инструменты для развития и самореализации», — добавил Андрей Воробьев.

Уникальность детского технопарка

Занятия в «Изобретариуме» охватывают более чем 1,7 тысячи детей. Они изучают электронику, химию, инжиниринг — всего свыше 50 программ образования.

Детский технопарк оснащен современным оборудованием: шлемами виртуальной реальности, графическими станциями, 3D-принтерами.

По решению Андрея Воробьева здесь реализовали проект создания GeekHunter. На этом онлайн-портале можно дистанционно создавать программы дополнительного образования.

Например, ребята могут виртуально проводить научные опыты, дистанционно изготавливать прототипы моделей на 3D-принтерах. Такую интеграцию реального оборудования технопарков и школ с виртуальной средой реализовали в России впервые.

Разработки учеников

Встретившись с губернатором, ученики Максим Козлов и Кирилл Колычев представили ему квадрокоптер, созданный своими руками в лаборатории. Его задача — спасать жизни людей.

«При обнаружении человека происходит сканирование лица. И при совпадении с лицами пропавших людей об этом тут же сообщается в МЧС. Если у человека телесные ранения, то запускается дрон с системой сброса, куда крепится гуманитарная помощь: аптечка, вода, продовольствие, средства личной гигиены», — рассказали ребята.

Тимофей Козлов и Илья Зарифулин презентовали созданный ими бионический протез, который может сгибать каждый палец и удерживать легкие предметы.

Еще один ученик — Родион Муцольгов — представил собственную методику обучения птиц.

Нейронные сети обучают птиц семейства врановых собирать мусор. Например, сигаретные окурки, крышки, бутылки — все, что способны поднять пернатые. Сороки, галки — самые умные птицы на планете. Родион Муцольгов

По словам юноши, когда обучается одну особь, другие учатся, глядя на нее.

«Плюс от нее обучаются и птенцы. Таким образом, мы охватываем большой ареал», — отметил Родион Муцольгов.

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