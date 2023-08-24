Подмосковье 24 августа 2023, 09:28 Производство резиновой крошки запустят в Дмитрове к концу 2024 года «Дмитровский завод РТИ»

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Компания «Дмитровский завод РТИ» приступила к строительству нового производственного комплекса на предоставленном без конкурса земельном участке. Предприятие инвестирует в этот проект 114 миллионов рублей.

«Дмитровский завод РТИ» занимается утилизацией старых автомобильных шин и бытовой техники. Сырье для производства поступает на завод из 26 регионов России.

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После переработки шин компания получает резиновую крошку различной фракции и резиновый порошок. Эти материалы в дальнейшем применяют в строительстве и производстве новых материалов, а также используют как добавку к асфальтобетонным смесям.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что площадь всего комплекса, где создадут 50 новых рабочих мест, составит около 4,5 тысячи «квадратов». Кроме строительства нового цеха, проект компании подразумевает его оснащение необходимым оборудованием, создание инженерных коммуникаций и приобретение транспорта. Общий объем инвестиций составит около 500 миллионов рублей. Запуск нового производства планируется уже в конце следующего года.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта помогли специалисты Корпорации развития Московской области. Генеральный директор организации Владимир Слипенькин рассказал, что на заводе перерабатывают все виды шин — от велосипедных до крупногабаритных. Сегодня мощности «Дмитровского завода РТИ» позволяют утилизировать 20 тонн шин в час, а ввод в эксплуатацию нового комплекса даст возможность удвоить объемы переработки.

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