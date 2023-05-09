Подмосковье 09 мая 2023, 23:32 Поисковый отряд «Вымпел» помог жителям Одинцова узнать информацию об участвовавших в ВОВ предках Мария Шматкова

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Сотрудники поискового отряда «Вымпел» установили на центральной площади Одинцова павильон, где граждане могли попытаться найти информацию о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Специалисты проводили работы на основе известных фактов о солдате — фамилии, имени, отчестве и годе рождения.

По словам командира отряда Владимира Олейника, организация присоединилась четыре года назад к Всероссийскому проекту «Судьба солдата». Программа создана в целях узнать как можно больше информации о погибших участников ВОВ и передать собранные данные родственникам.

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«Мы находим информацию, рассказываем родственникам о том, как сложилась судьба их дедов и прадедов, как они сражались, где погибли и где похоронены», —добавил Олейник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы участников ВОВ и жителей региона.

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