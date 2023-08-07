Подмосковье 07 августа 2023, 02:00 Работы по реконструкции площади Тимофеева завершили в Бронницах Министерство благоустройства Московской области

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В Бронницах завершили работы по реконструкции площади Тимофеева. По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, общественное пространство выбрали на первом Всероссийском голосовании за объекты городской среды.

«Она [площадь] прилегает к центральному автовокзалу, поэтому является не только важной транзитной точкой, но и своеобразной визитной карточкой города. Весной мы начали работы по благоустройству. Сейчас они завершены и у жителей появилось еще одно современное удобное пространство, которое, как мы надеемся, будет использовано не только как пешеходная зона, но и для отдыха и прогулок», — рассказал министр.

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В ходе благоустройства специалисты установили новые архитектурные формы, обустроили детскую площадку и парковку. Также на площади появились городские качели, теннисный стол и сухой фонтан. Главной отличительной особенностью пространства стали арт-объекты «Подкова» и «Арки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

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