Собрать автомат и перевязать раны. В Балашихе провели День юнармейца

В Балашихе в третий раз прошел День юнармейца. 100 участников патриотического движения собрались в школе № 21, чтобы показать свои знания.

В Балашихе собрались 100 лучших учеников профильных классов города, они разделились на шесть команд. Для ребят подготовили специальный квест. Им надо было определить звания, преодолеть препятствия, перевязать раненых, собрать и разобрать автомат Калашникова на время.

Источник фото: телеканал «360»

А дальше — химзащита. Даже просто надеть защитный комбинезон задача не из легких. В нем жарко, а в лямках костюма легко запутаться. Но юнармейцы справляются и с этим.

«Противогаз тоже сложно надевать, задевает волосы, кожу. Это не особенно приятно, но когда ты несколько раз попробовал, не с первого раза, но с пятого-шестого должно получиться быстро довольно», — отметил ученик гимназии № 11 Ким Луспаронян.

Кстати, в своей гимназии Ким возглавляет школьное самоуправление, он сам создал юнармейский класс. «Я думаю, что надо все больше и больше детей обучать этому. На самом деле, это очень правильно», — сказал Ким.

Источник фото: телеканал «360»

В 21-й школе собрались представители 43 отрядов — именно столько юнармейских классов существует сегодня в Балашихе. Патриотическому движению уже больше трех лет. Число участников в городе перевалило за тысячу. После уроков дети маршируют, изучают оружие и тактику боя.

Источник фото: телеканал «360»

«Сюда приходят те, кто уже что-то умеет, и, соответственно, те, кто хочет научиться. Общаясь друг с другом, дети учатся. Ну, и элемент соревнования никто не убирал», — сказала начальник балашихинского отделения «Юнармия» Вероника Бусыгина.

Проигравших в квесте не было, победила дружба. Те ребята, кто показал лучший результат, поедут на региональные соревнования по всем дисциплинам. День юнармейца в Балашихе прошел в третий раз. Следующий планируется провести весной.