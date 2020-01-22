Пример для поколения. Юнармейцы из Одинцова провели первый слет

В Одинцовском городском округе прошел первый слет участников движения «Юнармия». На нем ребята показали — тренировки даром не прошли. Подробнее расскажет «360».

Строевой подготовкой юнармейцы занимаются еженедельно. И у каждого есть свой стимул. Например, стать героем, как русский военный летчик Игорь Ткаченко. Именно в его честь назвали одинцовское отделение.

«Я смотрю на Игоря Валентиновича Ткаченко, который в свое время смог спасти большое количество жизней!» — поделился юнармеец Иван Топало.

Источник фото: телеканал «360»

Тренировочный полет перед авиасалоном МАКС-2009 для Игоря Ткаченко стал не крайним, а последним. Его Су-27УБ столкнулся с другим самолетом. Теперь его дело продолжает сын — Игорь Ткаченко-младший. Он стал командиром звена группы высшего пилотажа «Русские витязи».

В этом году в дружной семье юнармейцев пополнение: в их ряды влились патриоты из Звенигорода. Несколько десятков человек. И теперь в Одинцовском округе их целый батальон — без малого 650 человек! Ни минуты на месте им сидеть не придется: график слишком плотный.

Источник фото: телеканал «360»

«Принимали участие в военном историческом десанте, активно выступали на соревнованиях, проводимых отделением юнармейского движения Московской области», — рассказал Иван Топало.

Этот год для юнармейцев особенный. Приближается юбилей Великой Победы. На юных патриотов рассчитывает и Министерство обороны, и Российское военно-историческое общество. Ребята готовятся активно участвовать в подготовке праздника.