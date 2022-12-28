28 декабря 2022, 23:36
В 2022 году специалисты технического надзора капитального ремонта Московской области проконтролировали ход строительных
Специалисты ГБУ МО «УТНКР» проконтролировали в 2022 году ход капитального ремонта 18 городских поликлиник Московской области.
Организация следила за ремонтом медицинских учреждений в Балашихе, Жуковском, Истре, Егорьевске, Лыткарине, Воскресенске, Пушкине, Дубне, Наро-Фоминске, Дмитрове, Домодедове, Мытищах, Электрогорске и Одинцове.
Реклама
«Наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами ГБУ МО «УТНКР» гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ по утвержденной смете и использование качественных строительных материалов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Реклама
Всего в текущем году специалисты «УТНКР» контролировали ход капитальных работ на 31 объекте здравоохранения. В большинстве отремонтированных объектах заменили инженерные коммуникации — системы отопления, вентиляции, освещения, водоснабжения и электрические сети, выполнили облицовку фасада, а также обустроили входные группы. Кроме того, в зданиях появились новая мебель и оборудование.
Ранее стало известно, что новую поликлинику откроют в микрорайоне Пироговском в Мытищах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что медицинский центр распахнет двери в марте 2024 года.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Медицина
Ремонтные работы
Реклама
Реклама