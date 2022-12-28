Подмосковье 28 декабря 2022, 23:36 В 2022 году специалисты технического надзора капитального ремонта Московской области проконтролировали ход строительных

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Специалисты ГБУ МО «УТНКР» проконтролировали в 2022 году ход капитального ремонта 18 городских поликлиник Московской области.

Организация следила за ремонтом медицинских учреждений в Балашихе, Жуковском, Истре, Егорьевске, Лыткарине, Воскресенске, Пушкине, Дубне, Наро-Фоминске, Дмитрове, Домодедове, Мытищах, Электрогорске и Одинцове.

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«Наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами ГБУ МО «УТНКР» гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ по утвержденной смете и использование качественных строительных материалов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Всего в текущем году специалисты «УТНКР» контролировали ход капитальных работ на 31 объекте здравоохранения. В большинстве отремонтированных объектах заменили инженерные коммуникации — системы отопления, вентиляции, освещения, водоснабжения и электрические сети, выполнили облицовку фасада, а также обустроили входные группы. Кроме того, в зданиях появились новая мебель и оборудование.

Ранее стало известно, что новую поликлинику откроют в микрорайоне Пироговском в Мытищах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что медицинский центр распахнет двери в марте 2024 года.

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