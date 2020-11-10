Более 30 газопроводов запустили в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала года ввели в эксплуатацию 33 газопровода. Еще 17 планируется запустить до конца года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Всего 33 газопровода общей протяженностью более 100 километров ввели в эксплуатацию в этом году. Пандемия не нарушила сроки газификации населенных пунктов региона.

Уже свыше шести тысяч жителей Подмосковья получили возможность провести газ в свои дома. А до конца года в эксплуатацию введут еще 17 объектов. Тогда обеспечить газом получится уже 10 тысяч человек.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что работы ведутся одновременно во всех населенных пунктах.

Новые газопроводы в этом году появятся в Волоколамске, Павловском Посаде, Серебряных Прудах, Воскресенске, Егорьевске, Истре, Кашире, Клину, Лотошине, Солнечногорске, Чехове, Шатуре, Шаховской, Щелкове, Дмитрове, Коломне, Можайске, Наро-Фоминске, Одинцовском, Раменском, Рузском, Сергиево-Посадском и Талдомском округах.

С 2013 года в Подмосковье уже газифицировали более 500 населенных пунктов. Работы проводились в рамках программы правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».

Предстоит газифицировать еще 2466 населенных пунктов с численностью населения 103,5 тысячи.

В этом году в регионе снизили необходимую численность жителей для включения населенного пункта в программу газификации со 100 до 30 человек. Это помогло добавить в программу более 300 населенных пунктов.

«Программа газификации Подмосковья меняется ежегодно, на правительственном уровне принимаются важные решения, благодаря которым тысячи жителей смогут быстрее подключиться к газу. Кроме того, программа газификации Подмосковья пролонгирована до 2030 года и продолжится, пока регион не будет газифицирован на 100%», — уточнил министр энергетики Московской области Александр Самарин.