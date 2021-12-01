Свыше 50 рейсов отменены или задержаны в Москве из-за снегопада

Снегопад в Москве внес свои коррективы в работу воздушных гаваней. Утром в трех аэропортах столицы задержаны или отменены уже более 50 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 09:46 в Шереметьево отменено 24 рейса, 10 рейсов задержано. При этом представители аэропорта сообщили РБК, что отмен и задержек нет и они работают в штатном режиме. В Домодедово задерживаются 23 рейса. В аэропорту Внуково отменены четыре, еще пять задержано.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 1 декабря в Москве ожидается «первая метель». По его прогнозу, скорость ветра может достигать 15 метров в секунду.

В Москве и Подмосковье ранее объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду. Согласно прогнозу центра погоды «Фобос», сегодня в московском регионе ожидается облачная погода с кратковременным снегом. В столице температура составит −1…−3 градуса, а в Подмосковье — в диапазоне −1…−6 градусов.