Подмосковье 12 апреля 2024, 18:31 Фасад многоэтажки на Комсомольской улице в Павловской Слободе отремонтируют летом Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Отремонтировать межпанельные швы в жилом доме №3 на Комсомольской улице пообещали в администрации Истры на выездной встрече. Такие же работы проведут и соседнем доме №2. Ремонт управляющая компания проведет летом.

С просьбой привести швы в надлежащее состояние на выездной администрации, которая прошла в Павловской Слободе, обратились местные жители. Как выяснилось, минувшей зимой в домах фиксировалось промерзание в ряде мест.

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Обращения жителей к администрации поступили и по поводу ремонта кровель жилых домов. Целый ряд адресов, а это порядка 14 домов в Павловской Слободе, уже стоят в плане на текущий локальный ремонт, а также один дом - № 16 на улице Майская в Покровском – в плане на капитальный ремонт скатной кровли.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

Летом в Павловской Слободе продолжится и ремонт дорог. Так, в план уже внесена Лесная улица, про которую спросил один из жителей поселка.

В работе выездной администрации приняли участие все профильные заместители главы городского округа Истра. Также на встрече были руководители управляющей и ресурсоснабжающих организаций. За три часа работы внесено в карточки учета более 100 обращений. В основном это локальные обращения и вопросы, связанные с блоками ЖКХ, содержанием территории, ремонтом дорог, медицины.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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