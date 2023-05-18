Подмосковье 18 мая 2023, 20:52 Увидеть Клин с высоты птичьего полета. 20 воздушных шаров поднялись в небо на фестивале

Читать 360tv в

Жители Клина шестой год подряд становятся зрителями фестиваля воздухоплавания «Город на ладони». В этом году в мероприятии поучаствовали 20 экипажей.

«Приходят жители с семьями, с детьми, все рады увидеть наши воздушные шары, провести хорошо время. Получить заряд положительных эмоций, порадоваться. Это самая главная цель, а у спортсменов цели показать результаты, но мы все понимаем и любим летать для зрителей», — сообщил президент федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло.

Реклама

В первый день фестиваля соревнований не проводится. Полеты совершают ради удовольствия и красоты. Перед каждым полетом команда профессионалов готовит воздушный шар очень тщательно. После этого шар наполняется горячим воздухом, а затем аппарат поднимается в воздух.

«Самое главное — не выходить из корзины без команды во время полета», — сообщил пилот команды «Легкие Люди» из Йошкар-Олы Михаил Томуров.

Михаил в этом деле уже 10 лет. В его руках рекорд России по длительности полета. Такому профессионалу можно довериться даже если боишься высоты… что я и сделала.

«Это не работа, это даже и не хобби. Это жизнь, вся наша жизнь пронизана этим. И это жизнь счастливого человека, потому что человек счастлив тогда, когда просыпается и знает, что ему делать. Вот я просыпаюсь и знаю, что надо лететь», — добавил Томуров.

Фестиваль «Город на ладони» продлится шесть дней. В нем участвуют сильнейшие пилоты и пилотессы России. В рамках фестиваля пройдет чемпионат России среди женщин по воздухоплавательному спорту, где за победу поборются восемь женских экипажей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе пройдут сотни мероприятий в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».