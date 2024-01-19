Подмосковье 19 января 2024, 14:16 Устройство подпорных стен началось в тоннеле в Путилково Минтранс Московской области

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Строительство тоннеля на примыкании Проектируемого проезда № 6411 к Путилковскому шоссе продолжается в Красногорске. На данный момент рабочие приступили к устройству подпорных стен.

Также на объекте продолжается устройство ограждающих конструкций котлована тоннеля, проводится выемка грунта под котлован и устройство дополнительных усиливающих элементов. В региональном Минтрансе уточнили, что работы полностью планируют завершить в конце 2024 года.

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Новый тоннель обеспечит беспрепятственную связь с МКАД в двух уровнях, а также прямой выезд с улицы Сходненской. Модернизация дорожно-транспортной сети улучшит качество жизни около 100 тысяч жителей микрорайона Путилково.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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