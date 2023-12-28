Подмосковье 28 декабря 2023, 12:57 Воробьев рассказал об искусственном интеллекте в транспортной отрасли Подмосковья Фото: Константин Семенец

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Развитие транспортной системы Подмосковья активно продолжится в 2024 году. К моделированию новых маршрутов подключают и искусственный интеллект. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Темпы не можем сбрасывать, потому что жителей становится больше — выше запрос на автобусные маршруты, на размеры автобуса и их качество. Это справедливо, это требование наших жителей», — отметил глава Подмосковья.

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В регионе регулярно закупают новый подвижной состав, открывают дополнительные маршруты. Появились выделенные полосы для автобусов.

«Если ты стоишь в пробке, ты можешь сколько угодно ждать автобус. И непонятно, когда он приедет. Выделенные полосы, дополнительный подвижной состав, оптимизация маршрутов — предсказуемость больше, удобство больше», — заявил Воробьев.

Уже около 10 тысяч автобусов работает в Московской области. Облегчить передвижение помогает и МЦД.

Мы загружаем МЦД: делаем удобное транспортное сообщение до МЦД, потому что это выгодно, дешевле и быстрее. Андрей Воробьев

В транспортной сфере активно добавляют технологии со встроенным искусственным интеллектом. По его словам, подобные нововведения появляются не только в сфере дорог, но и в здравоохранении, ЖКХ. Вместе со Сбербанком механизмы и вариации с каждым годом становятся все разнообразнее.

«Это все тоже сказывается на качестве транспортного обслуживания, потому что купить автобус недостаточно. Автобусом нужно грамотно управлять: создать условия, чтобы транспорт передвигался из точки А в точку Б вовремя. Это весьма сложная задача», — подытожил глава Подмосковья.

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