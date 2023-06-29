29 июня 2023, 19:16
Устройство опор путепровода в Раменском выполнили на 70%
В Раменском устройство опор путепровода в районе платформы Быково со стороны Южного проспекта и Леволинейной улицы выполнили 70%. Работы запланировали в рамках развития МЦД-3, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
«В настоящий момент устройство опор со стороны Южного проспекта выполнено на 95%, со стороны улицы Леволинейной — на 50%, а общая готовность опор составляет 70%. Параллельно продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций пролетного строения путепровода для последующей надвижки», — рассказал министр Алексей Гержик.
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Специалисты построят двухполосный путепровод протяженностью 382 метра со съездами и заездами со стороны Южного проспекта в поселке Удельная и Леволинейной улице в поселке Быково.
Также возведут подземный пешеходный переход длиной 140 метров. Открыть движение по новому путепроводу планируется в 2024 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.
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