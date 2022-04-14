Устранять нарушения на стройплощадках без остановки работ предложили в Подмосковье

Главгосстройнадзор Московской области предложил устранять нарушения на стройплощадках без остановки работ. Как показывает практика, застройщик может совершенно безопасно исправлять недостатки и продолжать строительство.

На сегодняшний день закон обязывает застройщика приостановить стройку до устранения нарушений, которые были выявлены органами госстройнадзора. (ч.6 ст. 52 Градостроительного кодекса). Но, как исходит из практики, застройщик безопасно может устранять нарушения и продолжать строительство.

«В этой связи мы выработали и направили для включения в антикризисный план наше предложение — внести изменения в законодательство и разрешить работы по строительству с параллельным устранением недостатков», — сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

По словам министра, мера позволит застройщикам Московской области сократить срок строительства в среднем на три недели в год, а также избежать значительных финансовых издержек, которые связаны с оплатой процентов по кредитам во время вынужденного простоя.

Главгосстройнадзор ранее изменил правила контроля подготовительного этапа строительства в Московской области. Ведомство отказалось от очной проверки, контролировать работы начали дроны. На эту работу у них уходит лишь 20 минут, а не 10 дней. Первая такая проверка прошла в конце марта в Раменском, инспекторы провели облет строящегося жилого дома.