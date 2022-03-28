Первую «невидимую» проверку стройки нового жилого дома провели в Раменском

Главгосстройнадзор изменил правила контроля подготовительного этапа строительства в Московской области. Ведомство отказалось от очной проверки. Контролировать работы начали дроны. На эту работу у них уходит всего 20 минут, а не 10 дней.

Первая такая «невидимая» проверка уже прошла в Раменском, инспекторы провели облет строящегося жилого дома, рассказали в пресс-службе Главгосстройнадзора.

По новым правилам в проверках подготовительного этапа застройщик тоже не принимает участия. Дрон во время проверки за 20 минут делает 3D-снимки, которые будут наложены на стройгенплан для проверки соответствия. Благодаря этому длительность проверки сократилась с 10 дней до 20 минут.

«Присутствие надзорного органа будет незаметным для субъекта, что позволит снизить нагрузку на бизнес. На данный момент количество очных проверок уже снизилось на 15% — с 3268 до 2718», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

По словам Гарибяна, «невидимый» надзор вместе с другими новыми практиками Главгосстройнадзора войдет в комплекс мер по поддержке строительной отрасли региона. Методика с дронами предусматривает соблюдение всех правовых особенностей надзорной функции с учетом применения современных технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что девелоперы в регионе получат поддержку, потому что темпы строительства в Подмосковье не должны упасть, а квартиры нужно обязательно сдать в срок.