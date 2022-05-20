Более 7,5 тысячи умных электросчетчиков установили в Подмосковье с начала года

Еще свыше 7,5 тысячи умных электросчетчиков появилось у потребителей Подмосковья с начала 2022 года. Это приборы с дистанционной передачей данных.

Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он напомнил о том, что обязанность устанавливать и обслуживать такие приборы учета для жителей частных домов легла на сетевые компании с 1 июля 2020 года.

Замена осуществляется планово — по графику или по заявлению потребителей Александр Самарин.

Он добавил, что в случае подачи потребителем заявки счетчик могут бесплатно заменить во всех случаях, которые отражены в законе. Это истечение срока работы или поверки, поломка, утрата.

«А также если требуется новое присоединение, а счетчика нет», — добавил Самарин.

Потребителям, которые выберут умные счетчики, не нужно информировать энергетиков о поломках.

Приборы передадут все сведения автоматически, а жителям останется лишь оплачивать своевременно счета. Устройство ограничит подачу энергии, если обнаружит задолженность.