16 апреля 2024, 10:00
Услугу по выдаче порубочного билета для спила и пересадки деревьев обновили в Подмосковье
Выдачу разрешений на вырубку зеленых насаждений упростили на региональных «Госуслугах». Теперь оформить документ можно в два раза быстрее.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, порубочные билет необходим для санитарной рубки, удаления сухостоя, реставрации объектов озеленения и других работ. Он также нужен для проведения капитального ремонта коммуникаций и при сносе зданий.
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«На региональном портале упростили услугу по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений. Срок ее предоставления сократился вдвое — до восьми рабочих дней. Кроме того, теперь оформлять заявления помогает „умный“ сервис. Если планируется вырубка менее 15 деревьев, сервис автоматически создает один из обязательных документов — перечетную ведомость. Это экономит время пользователей и снижает вероятность отказа», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.
Оформить порубочный билет жители могут через «Госуслуги».
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Госуслуги
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