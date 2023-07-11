Подмосковье 11 июля 2023, 11:10 Услугу по подготовке технического паспорта помещения упростили в Подмосковье

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Услугу подачи заявления на подготовку технического паспорта помещения упростили в Подмосковье. Теперь она доступна онлайн на региональном портале.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, перевод услуги в цифровой формат сделал ее проще и удобнее.

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«Понадобится доступ в интернет, подтвержденная учетная запись ЕСИА и всего два документа: заявка на выполнение работ по технической инвентаризации помещения и документ, подтверждающий право на квартиру. Следить за ходом рассмотрения можно в режиме онлайн, а результат — технический паспорт поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней», — сказала она.

Технический паспорт помещения содержит подробную информацию о квартире или здании, в котором она находится. Обновлять данные в нем нужно, если в помещении проведена перепланировка или переустройство. Услуга платная, ее стоимость определяется индивидуально, в зависимости от адреса и площади объекта.

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