Создание условий для инвесторов на отдаленных территориях в Московской области — одна из приоритетных задач, которые губернатор Андрей Воробьев четко обозначил в своем обращении. Об этом в беседе с «360» заявил зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

«Губернатор очень четко обозначил в качестве одного из приоритетов отдаленные территории. Это действительно проблема для Московской области», — отметил Духин.

Муниципалитеты, которые ближе к МКАД, не испытывают проблем с развитием экономики и являются мощной экономической единицей, чего нельзя сказать о территориях, которые находятся на внешних границах с другими субъектами, объяснил он.

«Там не так много предприятий. Откровенно говоря, те инвесторы, которые приходят, выбирают их в последнюю очередь. Там есть сельское хозяйство, но перерабатывающая промышленность, скажем так, не рассматривает эти территории как свой первый приоритет. И наш вызов основной — создать такие условия, чтобы инвесторам было выгоднее туда идти», — подчеркнул Духин.

Нужно создавать условия, чтобы инвестпроекты на этих территориях окупались быстрее и появлялись экономические стимулы, чтобы там создавались рабочие места.

«Потому что одно рабочее место в Зарайске стоит, условно, пяти рабочих мест в Химках», — сказал Духин.

Для новых проектов нужна земля с подведенными коммуникациями, чтобы для начала работы инвестору было достаточно получить разрешение на строительство.

«Нужно прийти к тому, что в каждом из этих 11 муниципалитетов есть подготовленные участки, естественно, совместно с главами, куда прийти легко. Инвесторы будут понимать, что они не потратят дополнительного времени, а если у них согласованный бизнес-план, есть понимание, какой банк и под какой процент дает кредит, то можно приступать работать прямо завтра. Вот это целевая ситуация, к которой мы стремимся», — пояснил зампред.

Губернатор в обращении отметил, что Подмосковье в 2021 году стало лидером по работе малого бизнеса.