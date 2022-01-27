Московская область в 2021 году оказалась лидером по работе малого бизнеса. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям.

«Хочу сказать, что 36% регионального оборота обеспечивает 30% малого бизнеса. Есть безусловные лидеры, кто работает стабильно: „Газпром“, Сбербанк, Wildberries. Большое количество промышленных предприятий, ВПК. Все это крайне важно», — отметил он.

Губернатор призвал обратить особое внимание на поддержку бизнеса в отдаленных территориях.

«Кто бы туда ни приехал, наши коллеги-избранники или мы, главный запрос — рабочие места. Мы подготовили специальную программу, чтобы инвесторы получали дополнительные стимулы для организации там рабочих мест. Более того, часто эти территории аграрные», — сказал Воробьев.

Власти Московской области будут предоставлять от 10 гектаров земли совершенно бесплатно под защищенный инвестпроект. В прошлом году была разработана специальная программа стимулирования поддержки инвесторов, которые готовы вкладывать туда средства. По словам главы региона, Подмосковье заинтересовано в развитии агробизнеса. Задача властей — создать все без исключения условия для этого.