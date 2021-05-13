Ускоренная догазификация в Подмосковье начнется 1 июня

С приходом июня Подмосковье приступит к ускоренной догазификации городских округов. Все работы начнутся первого числа. Об этом «Радио 1» сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

По его словам, в программу ускоренной догазификации вошло около 70 тысяч земельных участков. Ее реализация начнется по поручению президента о бесплатном подводе газопроводов до границ домохозяйств.

«На майских праздниках мы провели первичную ревизию всех населенных пунктов, где есть газопроводы, то есть тех, которые попадают под поручение президента. И таких на сегодняшний день в Московской области мы насчитали порядка 2,4 тысячи, а это около 70 тысяч участков», — сказал директор «Мособлгаза».

Баранов рассказал, что разъяснительная работа с жителями об участии в программе начнется на следующей неделе. Тогда же приступят к сбору заявок.

Исполнение заявок, то есть проектирование и строительство по ускоренной догазификации, начнется 1 июня Игорь Баранов.

Это означает, что первичный сбор заявок и проверку выполнят в Министерстве энергетики Подмосковья за оставшийся месяц.

«Дальше министерство дает нам поручение — и мы начинаем его исполнять», — объяснил Баранов.

При этом он подчеркнул, что заявки продолжат принимать и в будущем, поэтому жителям не стоит беспокоиться об этом.