Ускоренная догазификация в Подмосковье начнется 1 июня
С приходом июня Подмосковье приступит к ускоренной догазификации городских округов. Все работы начнутся первого числа. Об этом «Радио 1» сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
По его словам, в программу ускоренной догазификации вошло около 70 тысяч земельных участков. Ее реализация начнется по поручению президента о бесплатном подводе газопроводов до границ домохозяйств.
«На майских праздниках мы провели первичную ревизию всех населенных пунктов, где есть газопроводы, то есть тех, которые попадают под поручение президента. И таких на сегодняшний день в Московской области мы насчитали порядка 2,4 тысячи, а это около 70 тысяч участков», — сказал директор «Мособлгаза».
Баранов рассказал, что разъяснительная работа с жителями об участии в программе начнется на следующей неделе. Тогда же приступят к сбору заявок.
Исполнение заявок, то есть проектирование и строительство по ускоренной догазификации, начнется 1 июня
Это означает, что первичный сбор заявок и проверку выполнят в Министерстве энергетики Подмосковья за оставшийся месяц.
«Дальше министерство дает нам поручение — и мы начинаем его исполнять», — объяснил Баранов.
При этом он подчеркнул, что заявки продолжат принимать и в будущем, поэтому жителям не стоит беспокоиться об этом.