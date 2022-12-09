Подмосковье 09 декабря 2022, 14:52 Усадьбу графа Разумовского в Балашихе восстановят за счет инвестора

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Компания «Старая техника» получила в аренду без торгов участок, на котором расположена усадьба графа Разумовского Горенки. Инвестор приобрел ее за 117 миллионов рублей. Организация на протяжении многих лет занимается восстановлением исторических памятников и музейной работой.

«В начале этого года по инициативе Миноблимущества был проведен конкурс по реализации усадьбы Горенки, расположенной в Балашихе, на шоссе Энтузиастов. В лот входило 21 здание, 13 из которых признаны объектами культурного наследия федерального значения, в том числе главный трехэтажный дом усадьбы, двухэтажная оранжерея, служебные флигели, грот в парке», — рассказала зампред правительства региона Анна Кротова.

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Она добавила, что передача земли в аренду не заняла много времени благодаря изменениям в законе, которые были приняты недавно.

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Анна Кротова рассказала, что усадьба на протяжении десятков лет разрушалась и была в плохом состоянии. Благодаря проведению конкурса был найден инвестор, готовый привести ее в порядок. Работы будут проводить не более семи лет, а руководить ими будут краеведы, архитекторы и другие специалисты.

«Начало реконструкции запланировано на 2023 год, сейчас проект находится в разработке. И уже в скором времени старинная усадьба возродится в своем первозданном виде и станет одним из крупнейших музейных комплексов нашего Подмосковья», — добавила она.

Если собственник не проведет реставрацию и не будет соблюдать все условия, то объекты вернутся в государственную собственность.

Как рассказали в «Старой технике», сейчас ведут работы по благоустройству территории и содержанию усадьбы. Также приступили к укреплению кровли и барельефов, создали водоотводы, защищающие здания от сильных осадков, укрепили полы и вывезли мусор.

К концу 2024 года в лесопарковой зоне у усадьбы появятся спортивные и детские площадки, набережные, пешеходные тропы и велодорожки.

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