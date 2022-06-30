Усадьбу Горенки в Балашихе полностью восстановят в 2029 году

Усадьба Горенки обещает стать одной из самых популярных достопримечательностей Подмосковья. Работы по ее реконструкции начались весной этого года, а завершить преображение планируют в 2029 году.

На территории усадьбы уже есть на что посмотреть: выставка карет и автомобилей, экспозиции в честь Петра Первого и 210 годовщины Отечественной войны 1812 года. На территории есть лодочная станция и грот. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что усадьба давно ждала восстановления. По проекту здесь также появится экспозиция, посвященная дворянскому и крестьянскому быту, Музей Калашникова и конный двор.