Подмосковье 23 апреля 2024, 19:32 Усадьба Горенки станет центром областного субботника в Балашихе Пресс-служба администрации Балашихи

Читать 360tv в

Центральной площадкой для общеобластного субботника в Балашихе станет территория усадьбы Горенки. Он состоится 27 апреля.

Усадьбу Горенки выбрали неслучайно. Летом здесь начнутся работы по благоустройству лесной территории.

Реклама

Апрель в Подмосковье — месяц чистоты и порядка. Уборкой и благоустройством занимаются во всем округе. Этим занимаются все коммунальные службы Балашихи, жители и предприятия города. На многих участках уже убрали мусор, покрасили скамейки, ограждения, детские площадки, наносят дорожную разметку.

«У нас много активных жителей, инициативных групп, которые очень активно принимают участие в уборке. По факту, в первой половине месяца, мы убрали все дворовые территории. Субботники в Балашихе проводятся, и на общественных пространствах города, и на лесных территориях», — сказал заместитель главы администрации Балашихи Максим Сидоркин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».