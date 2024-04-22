Подмосковье 22 апреля 2024, 14:27 Уровень снижения абортов достиг 7% в Подмосковье в 2023 году Медиасток.рф

Читать 360tv в

Часть женщин, для которых беременность стала нежелательной, отказываются ее прерывать после консультации с врачом. В Подмосковье проводят большую работу в этом направлении, которая приносит результаты. За 2023 год количество абортов в регионе сократилось еще на 7%.

«Мы наблюдаем ежегодное снижение количества абортов в Московской области. В прошлом году число женщин, отказавшихся прерывать беременность после доабортного консультирования, выросло на 7% по сравнению с 2022-м. Достичь таких результатов мы смогли благодаря масштабной профилактической работе, а также психологической поддержке беременных», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Реклама

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также работает колл-центр по телефону 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил положительную динамику рождаемости.

«Наш регион на втором месте по числу новорожденных после Москвы и по приросту после Чечни», — сообщал Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».