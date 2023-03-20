Важное 20 марта 2023, 16:10 «Вторые после Чечни». Губернатор отметил положительную динамику рождаемости в Подмосковье Андрей Воробьев отметил положительную динамику рождаемости в Подмосковье

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Подмосковье показывает положительную динамику по рождаемости, сообщил губернатор Андрей Воробьев на заседании областного правительства. Среди субъектов России регион по темпу прироста занимает второе место после Чечни, третье — Карачаево-Черкесия.

«Наш регион — на втором месте по числу новорожденных после Москвы и по приросту после Чечни», — сказал Андрей Воробьев.

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Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова доложила, что в прошлом году в регионе родилось 73 299 человек.

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По динамике мы после Чечни, а по абсолюту — вторые после Москвы. Светлана Стригункова

В 2022 году в Москве зарегистрировали 123 654 новорожденных, а в области — 73 299.

Таким образом, по абсолютному значению на первом месте — Москва, на втором — Подмосковье, на третьем — Краснодарский край.

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