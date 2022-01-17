Уровень незаконного оборота наркотиков снизился в 2021-м в Подмосковье

В Подмосковье рассказали о ходе реализации стратегии государственной антинаркотической политики РФ в регионе. Количество жителей, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, снижается с каждым годом, отметили в ГУ региональной безопасности Московской области.

По итогам девяти месяцев 2021 года уровень вовлеченности жителей Подмосковья в незаконный оборот наркотиков составил 73,2 случая на 100 тысяч человек, что оказалось ниже планового показателя на конец 2021-го (87).

Уровень криминогенности наркомании также снизился и составил 38,7 случая на 100 тысяч человек (плановое значение на конец 2021-го — 58,6).

Ниже всего вовлеченность в незаконный оборот наркотиков в городских округах Балашиха, Клин, Орехово-Зуево, Лосино-Петровский, Павловский Посад, Шатура и Электрогорск. Выше среднеобластного уровня показатели в городских округах Домодедово, Кашира, Дубна, Серпухов, Лотошино, Подольск, Протвино, Реутов, Талдом и Серебряные Пруды.

Уровень криминогенности наркомании ниже среднеобластного во Власихе, Электрогорске, Лосино-Петровском и Павловском Посаде. Обратная ситуация в Домодедове, Егорьевске, Кашире, Дубне, Протвине и Котельниках.

По итогам заседания Антинаркотической комиссии в 60 муниципалитетах Подмосковья утверждены планы мероприятий по реализации стратегии до 2030 года. Для обеспечения детской безопасности в стратегию до 2025 года внесен показатель «Сокращение количества случаев отравления наркотиками несовершеннолетних».