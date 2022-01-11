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    11 января 2022, 14:15

    Нарколог Исаев прокомментировал предложение обязательно тестировать на наркотики в школах

    Дарья Морозова

    Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал предложение депутата Виталия Милонова ввести обязательные тесты на наркотики для учеников школ. Об этом сообщила НСН.

    По данным газеты «Известия», Исаев усомнился в том, что такую проверку законно делать обязательной. Он предположил, что правозащитники и юристы будут выступать против такого нововведения.

    Также Исаев добавил, что пока не особо понятно, что делать с учениками, у которых результаты окажутся положительными. По его слова, есть вероятность, что не будет возможности оказать квалифицированную помощь всем, кому это необходимо.