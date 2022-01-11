Нарколог Исаев прокомментировал предложение обязательно тестировать на наркотики в школах

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал предложение депутата Виталия Милонова ввести обязательные тесты на наркотики для учеников школ. Об этом сообщила НСН.

По данным газеты «Известия», Исаев усомнился в том, что такую проверку законно делать обязательной. Он предположил, что правозащитники и юристы будут выступать против такого нововведения.

Также Исаев добавил, что пока не особо понятно, что делать с учениками, у которых результаты окажутся положительными. По его слова, есть вероятность, что не будет возможности оказать квалифицированную помощь всем, кому это необходимо.