Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье вырос до 67%

В Московской области уровень коллективного иммунитета поднялся до 67%. Данные об этом появились на сайте оперштаба.

«По состоянию на 5 ноября: вакцинация первым компонентом — 4 006 021, полная вакцинация — 3 871 998, коллективный иммунитет — 67%», — сказано в сообщении.

Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали уже более четырех миллионов жителей. По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, сейчас в регионе высокие показатели по заболеваемости ковидом и госпитализациям. И единственный надежный способ защитить себя и близких — это вакцинация.

Записаться на вакцинацию от коронавируса жители могут на областном портале госуслуг или по номеру 122.

Всего в стране вакцинацию от коронавируса двумя компонентами прошли 57 256 745 россиян. Уровень коллективного иммунитета теперь составляет 48%.

По оценке Роспотребнадзора, для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу нужно, чтобы вакцинацию прошли не менее 80% взрослого населения — это более 90 миллионов человек.