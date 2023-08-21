Подмосковье 21 августа 2023, 09:54 Уровень безработицы в Подмосковье достиг рекордно низких показателей за 10 лет Министерство социального развития Московской области

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Рекордно низкий уровень безработицы за последние 10 лет зафиксирован в Подмосковье. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

«В регионе уровень безработицы сократился до минимального значения за последние 10 лет и составил 0,3%. Количество официально зарегистрированных безработных — 12 тысяч человек», — объяснила Болатаева.

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В Подмосковье реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на снижение безработицы. Это, например, организация временного трудоустройства и общественные работы с материальной поддержкой. Те, кто планирует начать собственное дело, могут рассчитывать на субсидию в размере 153 тысяч рублей, а также на бесплатное переобучение.

Свободные вакансии Подмосковья доступны на портале «Работа в России». Сейчас там размещено более 73 тысяч предложений по трудоустройству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о социальных выплатах семьям к 1 Сентября. Поддержку получили уже 100 тысяч детей.