15 августа 2023, 12:03
«Проявить заботу». Глава Подмосковья — о поддержке семей перед началом учебного года
Губернатор Подмосковья рассказал о помощи школьникам из малообеспеченных семей
Одна из важных задач накануне начала учебного года — поддержка малообеспеченных и многодетных семей, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Они получают выплаты, рюкзаки с главными школьными принадлежностями и другую помощь.
«Цель — проявить внимание и заботу о многодетных семьях, о тех, кто нуждается в нашей поддержке при подготовке детей в школу. Это семьи с разным достатком», — рассказал Андрей Воробьев.
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Особое внимание уделяют, как и прежде, первоклассникам, ведь подготовка к школе в первый раз, по словам губернатора, — всегда «очень волнительное и затратное мероприятие».
Что приятно, на все выплаты и помощь уже не нужна никакая бумажная волокита. Все проходит проактивно благодаря тем базам, которые мы имеем.
Андрей Воробьев
Подмосковье откроет 30 новых школ к началу учебного года. Всего в активной фазе строительства сегодня их 97.
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Дети
Семья
Андрей Воробьев
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