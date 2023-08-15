Подмосковье 15 августа 2023, 12:03 «Проявить заботу». Глава Подмосковья — о поддержке семей перед началом учебного года Губернатор Подмосковья рассказал о помощи школьникам из малообеспеченных семей Пресс-служба губернатора Московской области

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Одна из важных задач накануне начала учебного года — поддержка малообеспеченных и многодетных семей, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Они получают выплаты, рюкзаки с главными школьными принадлежностями и другую помощь.

«Цель — проявить внимание и заботу о многодетных семьях, о тех, кто нуждается в нашей поддержке при подготовке детей в школу. Это семьи с разным достатком», — рассказал Андрей Воробьев.

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Особое внимание уделяют, как и прежде, первоклассникам, ведь подготовка к школе в первый раз, по словам губернатора, — всегда «очень волнительное и затратное мероприятие».

Что приятно, на все выплаты и помощь уже не нужна никакая бумажная волокита. Все проходит проактивно благодаря тем базам, которые мы имеем. Андрей Воробьев

Подмосковье откроет 30 новых школ к началу учебного года. Всего в активной фазе строительства сегодня их 97.

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