Уроки с банкирами и экскурсиями на предприятия проведут школьникам Подмосковья

Неделя уникальных открытых уроков стартовала в школах Подмосковья. Ребята повысят финансовую грамотность, посетят мастер-классы с банкирами и не только. Их ждет разноформатный интенсив.

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что уроки проведут с 6 по 10 декабря.

Ребят ждут задания формата международного исследования PISA, мастер-классы с представителями банков, экскурсии в музеи и на предприятия.

Ребята будут создавать стенгазеты, решать практические кейсы, расширять знания по финансовой грамотности Ирина Каклюгина.

Цель таких уроков — повысить функциональную грамотность школьников Московской области. К интенсиву подключат все педагогическое сообщество региона.

Ранее стало известно, что сегодня, 6 декабря, для школьников Подмосковья подготовили открытый урок, посвященный битве под Москвой.