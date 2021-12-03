Открытый урок о битве за Москву пройдет для всех школьников Подмосковья

Все школьники Подмосковья подключатся к открытому уроку, посвященному битве под Москвой. Его проведут 6 декабря. Ребятам покажут уникальные исторические материалы и архивные фотографии.

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина отметила, что урок начнется в 13:00.

Каждая образовательная организация региона самостоятельно решит, как транслировать урок школьникам: по классам или централизованно. Например, в актовом зале Ирина Каклюгина.

Трансляцию подготовили для всех школ Московской области. Присоединиться можно будет и с телефона или домашнего компьютера.

«Подмосковные историки подготовили уникальный материал, а Главное архивное управление помогло в подборке фотографий тех времен», — подчеркнула Каклюгина.

По ее словам, школьников ждет интересный и познавательный материал, адаптированный для ребят всех возрастов.

Россия 5 декабря отметит величественную и знаменательную дату — 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск под Москвой.