Подмосковье 22 марта 2024, 13:54 Уроки по 3D-рисованию провели в школах Воскресенска Министерство образования МО

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Урок по 3D-рисованию прошел для школьников Воскресенска в рамках Всероссийской недели высоких технологий и технопредпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Для учащихся 8-9 классов провели квест-игру «Знакомься: высокие технологии». Участники команд испытали свои силы в различных технологических направлениях, включая 3D-рисование, виртуальную реальность и сборку роботов.

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Для учителей информатики также подготовили лекцию на тему перспективы внедрения беспилотных летательных аппаратов в образование школьников.

В пресс-службе министерства образования уточнили, что такие мероприятия позволяют школьникам и учителям не только погрузиться в мир высоких технологий, но также расширить свои знания и навыки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в «Неделе добрых дел».

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