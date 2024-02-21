21 февраля 2024, 16:49
Урок по доврачебной помощи провели для молодежи и учителей в Котельниках
Открытый урок по доврачебной помощи прошел в Котельниках. Занятие посетили представители молодежных объединений города и учителя школ.
На вводной лекции участникам рассказали о способах остановки магистрального кровотечения. Инструктаж провел профессиональный инструктор тактической медицины, опытный участник специальной военной операции с позывным Махно.
Он с 2014 года принимал участие в боевых действиях на Донбассе. На его счету тысячи спасенных жизней: он был командиром группы эвакуации и работал на Бахмутском направлении. Участник спецоперации и дальше будет обучать молодежь округа основам первой помощи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».
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