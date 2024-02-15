Подмосковье 15 февраля 2024, 18:06 Губернатор Подмосковья вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС» Фото: Антон Чернов

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Торжественная церемония награждения участников СВО прошла в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил представителям добровольческого отряда «БАРС» государственные награды. На мероприятие бойцы приехали вместе со своими близкими — родителями, женами и детьми.

«У меня очень почетная миссия — вручить государственные награды от нашего президента, Верховного главнокомандующего. Здесь бойцы, герои из разных муниципалитетов Московской области. Спасибо вам за те поступки, которые вы совершили в этот очень сложный период», — подчеркнул Воробьев.

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Младший сержант Владимир из Истры удостоен ордена Мужества. В феврале 2023 года он прикрывал эвакуацию раненых военнослужащих. Стрелок дважды становился лауреатом губернаторской премии «Доброе дело» — в 2014 и 2019 годах. На церемонию награждения он пришел вместе с сыном — 17-летним Николаем. Всего у бойца трое детей и двое внуков.

Знаю, что многие из вас: и самый молодой награждаемый, которому 26 лет, и тот, кому уже за 50, — внесли заметную лепту в нашу победу, защиту Родины. Андрей Воробьев

Командира отделения боевой группы с позывным Вольт из Раменского, водителя автомобильного отделения взвода обеспечения Сергея из Химок и представителя минометной группы Сергея из Домодедова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«В июле был тяжелый бой под Антоновским мостом, который длился пару суток. Но это наш долг — защищать свою Родину. Мужчины для этого и рождены, каждый должен выполнить его с честью и достоинством. Родители поддержали мое решение, хотя, конечно, переживали, боялись, молились, но все хорошо», — поделился Вольт.

На церемонии награждения медаль «За отвагу» вручили стрелку Алексею из Ленинского округа, пулеметчику Виталию из Пушкино, старшему стрелку Алексею из Луховиц, командиру орудия гаубично-артиллерийского взвода Николаю из Домодедова, а также пулеметчику Владиславу из Химок.

Гранатометчик из Богородского округа Антон удостоен медали «За храбрость» II степени. В августе прошлого года вместе с другими бойцами он не допустил прорыва линии обороны в населенном пункте Озаряновка. Участник СВО получил осколочное ранение спины и плеча, но уже восстановился.

Медаль «За спасение погибавших» вручили стрелку-санитару из Богородского округа Сергею. Ранее он работал в подмосковном министерстве физической культуры и спорта, но не смог остаться в стороне и отправился на передовую добровольцем. В сентябре 2023 года Сергей спас боевых товарищей во время минометного огня противника вблизи Озаряновки.

В заключение губернатор Воробьев поблагодарил всех неравнодушных за поддержку бойцов. По его словам, огромное количество жителей помогают участникам СВО — собирают гуманитарную помощь, отправляют письма и поддерживают близких.

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