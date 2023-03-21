Подмосковье 21 марта 2023, 18:30 Урок по безопасному поведению на железной дороге провели для школьников из Видного Минтранс Подмосковья

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Сотрудники административно-пассажирской инспекции Подмосковья провели открытый урок для учащихся 4-8 классов средних школ № 2 и № 7 в Видном. Ребятам напомнили правила поведения на железной дороге.

Инспекторы рассказали, как следует вести себя на платформах железнодорожных станций в ожидании поезда, а также как избежать риска возникновения несчастных случаев при переходе через пути. Урок прошел в интерактивной форме. После лекции ученикам задали вопросы, чтобы закрепить материал.

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