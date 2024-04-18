Подмосковье 18 апреля 2024, 15:05 Подмосковные школьники посетили урок о китайском образовании Министерство образования МО

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Урок об образовании в Китае провели на факультете иностранных языков Коломенского государственного социально-гуманитарного университета. Его посетили учащиеся с восьмого по 11-й класс.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, урок провела доцент кафедры германо-романских языков и методики их преподавания Татьяна Ковалева. Приглашеным гостем стал китайский преподаватель Циэхун Гоу. К онлайн-встрече присоединились школьники Луховицкой гимназии № 10 и Ступинской школы № 9.

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Участники урока узнали о традиционной системе школьнокго оразования в Китае и инновациям в этой сфере.

«Подобные тематические уроки являются важным средством обучения, позволяющим расширять кругозор и развивать межкультурную компетенцию учащихся», — отметили в ведомстве.

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