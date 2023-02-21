21 февраля 2023, 18:53
Урок газовой безопасности провели в клубе «Активное долголетие» в Мытищах
Специалисты компании «Мособлгаз» проводят уроки газовой безопасности в клубах «Активное долголетие». Двадцать первого февраля такое занятие состоялось в Мытищах.
Программу обучения разработали в «Мособлгазе» специально для людей пожилого возраста.На таких занятиях учат безопасному использованию газа в быту, проводят мастер-классы и уроки компьютерной грамотности.
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В мытищинском клубе «Активное долголетие» специалисты и волонтеры научили защищать себя от последствий утечки газа и рассказали, как не попасть на уловки мошенников, которые нередко представляются сотрудниками аварийных служб.
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На тренинге все желающие смогли создать личный кабинет клиента «Мособлгаза». Специалисты показали, как передавать показания и оплачивать счета онлайн.
В программе «Мособлгаза» может принять участие любой клуб «Активного долголетия» в Подмосковье. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и подать заявку на мастер-класс.
В январе губернатор Андрей Воробьев одобрил идею льготного посещения музеев для пенсионеров Подмосковья. Он указал на необходимость дополнения программы «Активное долголетие».
Газ
Активное долголетие
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