Урок добра для школьников провели в инклюзивном классе Балашихи

Урок добра провели в инклюзивном классе школы № 28 в Балашихе. Дети с особенностями развития и другие ребята вместе решали загадки, рисовали, показывали сценки. При этом кому-то надевали перчатки и повязку на глаза, чтобы можно было понять, как непросто детям из инклюзивного класса выполнять простые действия.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Участие в уроке приняли и начальник управления инвестиций администрации Балашихи Ольга Егерева, а также президент благотворительного фонда «Шаг в инклюзию» Анна Сергеева.

Проект „Уроки добра“ помогает воспитывать толерантность и терпимость. С самого раннего детства нужно воспитывать в детях уважение и доброту. Хотелось бы, чтобы к этой программе присоединилось больше школ Анна Сергеева.

Сам проект в Балашихе реализуют не первый год. Он помогает школьникам лучше узнать о детях с особенностями развития, а им — адаптироваться в обществе и развиваться.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

«Такая среда положительно влияет на детей из инклюзивного класса. Сегодня прошел прекрасный „Урок добра“. Все очень активно принимали участие», — сказала Ольга Егерева.

Первый в Московской области инклюзивный класс появился в Балашихе в 2018 году — как раз в школе № 28. Обучение здесь проходит по специальным программам.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Этот класс создали при поддержке фонда «Шаг в инклюзию» — благотворительной организации для людей с расстройствами аутистического развития Московской области.