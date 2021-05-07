Проект «Уроки доброты» стартовал в подмосковных школах

В Московской области запустили проект «Уроки доброты». Ребятам будут рассказывать о людях с неизлечимыми болезнями. Об этом рассказало РИАМО со ссылкой на директора благотворительного фонда «Детский хоспис» Павла Ткаченко.

Проект «Уроки доброты» является одним из этапов всероссийской благотворительной акции «Белый цветок». Мероприятие направлено на повышение уровня знаний об инклюзии. Это делается для того, чтобы обеспечить достойную и комфортную жизнь детям и молодым взрослым с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

Акцию «Белый цветок» проводили в России с 1911 года, в 2003 году благотворительный фонд «Детский хоспис» возродил эту традицию.

На «Уроках доброты» школьники сами создают белые цветы. Педагоги рассказывают детям о сострадании и заботе о людях с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Все желающие могут написать на занятии письмо подопечным детского хосписа.

«Уроки проходят удивительным образом. Мы никогда не получали столько обратной связи. Нам в хоспис начали присылать письма от детей с пожеланиями для наших воспитанников. Даже рисунки присылают. Видно, что маленькие дети пишут искренние и трогательные слова поддержки», — отметил Павел Ткаченко.

По мнению Ткаченко, проект важен еще и потому, что он дает шанс школьникам попробовать себя в роли волонтеров.

«Этот проект затрагивает много важных тем. Он позволяет дать детям первый опыт волонтерства и осознать всю важность бережного и уважительного отношения к неизлечимо больным детям. Это такой первый важный разговор. „Уроки доброты“ также важны и для учителей, и для родителей, поскольку данная тема очень щепетильная, и вместе с педагогами мы даем некий старт диалогу о добрых, правильных поступках. И выходя из школы, ребенок получает азы», — пояснил Ткаченко.