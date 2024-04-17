Подмосковье 17 апреля 2024, 14:25 Урок «Без срока давности» в память о жертвах нацизма пройдет в школах Подмосковья Урок «Без срока давности» проведут в Подмосковье 19 апреля

Читать 360tv в

День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны отмечается 19 апреля. Во всех учебных заведениях Подмосковья проведут единые уроки под названием «Без срока давности».

Школьникам, студентам колледжей и вузов покажут фильмы и презентации, рассказывающие о фактах геноцида в годы войны. В лентах прозвучит и правовая оценка событий.

Реклама

Молодые люди узнают о масштабах преступлений против мирных жителей своей страны, изучат основные факты и тезисы, связанные с понятиями «нацизм» и «геноцид» на основе международного законодательства.

Проект «Без срока» давности призван сохранить память о жертвах нацистов и их пособников в годы войны. Учащиеся из Подмосковья также принимают активное участие в одноименном всероссийском конкурсе сочинений и исследовательских работ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».