Подмосковье 01 декабря 2023, 09:50 Управляющую компанию «Профсервис» в Подмосковье привлекут к ответственности за долги по электричеству Документарная проверка / Госжилинспекция Московской области

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Компанию «Профсервис» привлекли к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований. Решение принял областной арбитражный суд, рассмотрев заявление коммунальной организации.

«Компания „Профсервис“ управляет многоквартирными домами в городских округах Пушкинский и Щелково. В июне 2023 года инспекторы установили, что у УК образовалась задолженность за электричество перед „Мосэнергосбыт“ в размере около миллиона рублей. Эта сумма значительно превышала две среднемесячные величины обязательств по оплате, что является грубым нарушением», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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Компанию привлекли к административной ответственности, но коммунальщики не согласились и обратились в арбитражный суд. Однако там требования Госжилинспекции признали законными и оставили решение в силе. Иск «Профсервис» не удовлетворили.

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