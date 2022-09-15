Управляющую компанию из Солнечногорска накажут за зимние нарушения | 360°

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15 сентября 2022, 14:09

Управляющую компанию из Солнечногорска накажут за зимние нарушения

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В феврале инспекторы обнаружили на доме в Солнечногорске наледь, снежные свесы и сосульки. Управляющую компанию «Креатив» привлекли к ответственности после попытки оспорить законность наказания в суде.

После обнаружения нарушений в поселке Поварово на управляющую компанию составили протокол об административном правонарушении. Организация попыталась оспорить его в арбитраже, однако суд остался на стороне Госжилинспекции.

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«В результате арбитраж решил, что заявленные ООО „УК Креатив“ требования не подлежат удовлетворению», — заявила глава ведомства Ольга Федина.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте подачи тепла в социальные учреждения Подмосковья. Отопление пришло в школы, детские сады и больницы региона.

Суд

ЖКХ

Солнечногорск

Госжилинспекция Подмосковья

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