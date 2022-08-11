Управляющие компании выполнили 125 тысяч заданий в мобильном приложении «Проверки Подмосковья» в июле

Госжилинспекция Подмосковья приняла выполнение 124 788 заданий мобильного приложения «Проверки Подмосковья» по осмотру технического состояния домов. С объемом задач на июль управляющие компании области справились на 95,5%.

О выполнении 100% плана отчитались 18 городских округах, а рубеж в 90% отработки перешагнули еще в 33-х муниципалитетах. Наибольшее количество заданий (3912) выполнено в Богородском округе, Воскресенске (3020) и Долгопрудном (1654). В «красной зоне» с показателем 39,34% оказалась Кашира.

Начиная с июня, работа по содержанию МКД с мобильным приложением «Проверки Подмосковья» разделилась на два обязательных для исполнения блока: ежемесячный и еженедельный. По семидневкам теперь считается отработка чек-листов с уборкой подъездов и содержанием лифтов. Ежемесячный календарь заданий включает осмотр выступающих конструкций (балконы, козырьки, эркеры, карнизы), входных групп (козырьки, перила, пандусы, двери, ступени), входов и выходов в подвалы, на чердаки и кровли, а также освещение в местах общего пользования. Контроль за исполнением заданий осуществляется в реальном времени через цифровые ресурсы, сообщила руководитель Госжилинспекции Подмосковья.

«Система работы через цифровые каналы постоянно совершенствуется. Мы все еще сталкиваемся с фактами фальсификации и ищем все новые фильтры против фейков и подлогов. Разработчики внедряют новые машинные решения, а мы предлагаем обучающие курсы для сотрудников диспетчерских служб и управляющих компаний», — прокомментировала Ольга Федина.

Подмосковье входит в пятерку регионов по цифровой трансформации. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, как область продвинулась в цифровизации за последние годы.