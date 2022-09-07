Управляющие компании выполнили 125 тысяч задач в мобильном приложении «Проверки Подмосковья» в августе | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 12:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Управляющие компании выполнили 125 тысяч задач в мобильном приложении «Проверки Подмосковья» в августе

Читать 360tv в

В августе Госжилинспекция Подмосковья приняла выполнение 124 915 заданий мобильного приложения «Проверки Подмосковья». С поставленными задачами справились на 96,06%, показав лучший результат за лето.

22 муниципалитета отчитались о полном выполнении плана на август, еще 31 округ выполнил более 90% задач. Более 80% месячной нормы осилили УК 58 городских округов.

Реклама

Задания, поступающие управляющим компаниям через мобильное приложение, включают проверку уборки подъездов и лифтов, осмотр балконов, козырьков и эркеров, входных групп, входов в подвалы, на чердаки и крыши. В рамках одного задания управляющая компания проверяет один подъезд по девяти разным позициям. Данные вместе с фото заносятся в форму мобильного приложения.

Реклама

В августе наибольшее количество заданий выполнили коммунальщики в городских округах Сергиево-Посадский (4342 заданий), Богородский (3 911 заданий), Серпухов (3275) и Истра (2977).

«Работа через цифровые ресурсы дает возможность действовать на опережение и упреждать проблему в содержании общего имущества дома на ранней стадии», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Подмосковье продолжает внедрять цифровые сервисы. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, как область продвинулась в этом направлении.

0 0 0 0 0 0